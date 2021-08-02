Гимнастка из Кузбасса завоевала олимпийское серебро в Токио

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Гимнастка из Кемеровской области стала серебреным призером в упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпийских играх в Токио.

Уроженка шахтерского края на Олимпиаде в Токио по итогам выступлений в упражнениях на разновысоких брусьях стала серебряным призером соревнований.


В общей сложности 20-летней гимнастке Анастасии Ильянковой удалось заполучили 14,833 балла, благодаря чему она обогнала спортсменку из Америки Сунисе Ли, упражнения которой судьи оценили в 14,500, ей присудили бронзу. Золотая медаль досталась представительнице сборной Бельгии Нине Дерваль (15,200).


Анастасия Ильянкова — гимнастка РФ. Мастер спорта России международного класса, а также победительница чемпионата Европы. Тренировки спортсменка проводит в СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике под руководством тренеров Натальи и Сергея Киселевых и Елены Трофимовой.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что российские гимнастки завоевали олимпийское золото в командном многоборье.

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