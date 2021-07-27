Гимнастка из Кузбасса поборется за золото Олимпийских игр в Токио

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Воспитанница СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике имени И. И. Маметьева в Ленинске-Кузнецком пробилась в финал Олимпийских игр в Токио — 2020.

В минувшее воскресенье, 25 июля, в рамках Олимпийских игр в Токио прошла женская квалификация в спортивной гимнастике, участницей которой стала 20-летняя уроженка Кемеровской области Анастасия Ильянкова.


По результатам выступления на брусьях девушке удалось набрать 15, 366 балла, сообщило данные агентство "Весь спорт". Данный показатель позволил воспитаннице школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени И. Маметьева из Ленинска-Кузнецкого побороться за победу в финале олимпийского турнира.


Стоит отметить, что в общей сложности на этапе группового многоборья россиянки заполучили 171,629 баллов, благодаря чему обогнали действующих чемпионок мира — сборную США.


Анастасия Ильянкова — гимнастка РФ. Мастер спорта России международного класса, а также победительница чемпионата Европы. Тренировки спортсменка проводит в СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике под руководством тренеров Натальи и Сергея Киселевых и Елены Трофимовой.

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