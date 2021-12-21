Гигантский медальон Ведьмака появился в Шерегеше

Гигантское изображение школы Волка из культовой видеоигры "Ведьмак" появилось в Шерегеше на территории сектора "Е". Видеозапись с 25-метровым медальоном Геральда из Ривии уже разлетелась по Сети.

– На Секторе Е появилось "послание" для поклонников Ведьмака, – говорится в публикации.

Отмечается, что снежный барельеф – это точная копия медальона культового бойца с чудовищами. Символ олицетворяет школу Волка, к которой относится протагонист. Представители Агентства по туризму Кемеровской области отметили, что это единственный в мире снежный след. В общей сложности по миру разбросаны 10 "ведьмачьих" барельефов.