Гигантский медальон Ведьмака появился в Шерегеше

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Посетители популярного кузбасского горнолыжного курорта смогут своими глазами оценить 25-метровый символ Ведьмака, который появился в Шерегеше в секторе "Е" .

Гигантское изображение школы Волка из культовой видеоигры "Ведьмак" появилось в Шерегеше на территории сектора "Е". Видеозапись с 25-метровым медальоном Геральда из Ривии уже разлетелась по Сети.

– На Секторе Е появилось "послание" для поклонников Ведьмака, – говорится в публикации.

Отмечается, что снежный барельеф – это точная копия медальона культового бойца с чудовищами. Символ олицетворяет школу Волка, к которой относится протагонист. Представители Агентства по туризму Кемеровской области отметили, что это единственный в мире снежный след. В общей сложности по миру разбросаны 10 "ведьмачьих" барельефов.

Видео: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт

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