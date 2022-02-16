Гигантские очереди в поликлинике довели кузбасских пенсионеров до слез

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В одной из кемеровских больниц очередь к врачам заставила плакать местных пенсионеров.

В социальных сетях житель столицы Кузбасса опубликовал кадры, на которых очередь в клинической больнице №4 растянулась до конца коридора. Так из-за нехватки сидячих мест некоторые люди сидят на корточках и стоя ожидают приема врача.

– Старики плачут. Сидят с 12:00 до 19:00, – прокомментировал видео пользователь.

В комментариях многие подписчики пожаловались на данную проблему в этом медучреждении.

– Да да приходилось там лежать. Это ковидарий не дай бог ни кому туда попасть. .Думала там что-то изменилось (орфография и авторский стиль сохранены), – отметила женщина.
Фото:  

Напомним, ранее кемеровчане с COVID-19 образовали большую очередь в "зеленой зоне" поликлиники.

Да!
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