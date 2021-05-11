Гигантские очереди на кладбище разозлили новокузнечан

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Живые километровые очереди из людей возникли на вокзале в Новокузнецке при попытке людей поехать на кладбище в Радоницу. Жители выразили недовольство работой местного транспорта.

Во вторник, 11 мая, длинные очереди из горожан образовались возле вокзала в Новокузнецке. Соответствующий кадры и запись очевидцы разместили в социальной сети. По словам жителей, в городе не хватает автобусов для всех пассажиров, а те, которые подъезжают, мгновенно набиваются людьми.

– Кол с минусов за такую организацию. Приезжайте посмотреть на очередь, такого не было никогда за всю историю Нокузнецка. Счастья и здоровья Вам и вашим близким! Надеюсь, хоть кто-то из руководителей ответит за этот кошмар, – сокрушается женщина в соцсетях.

Стоит отметить, что за день до этого УТиС обещало выделить на Радоницу 22 единицы транспорта, который должен ходить с 9:00 до 18:00, однако уже в 9:08 у вокзала собрались километровые очереди из сотен человек.

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