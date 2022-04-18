Гигантская дыра появилась на тротуаре у кемеровского цирка

Опасение за жизнь детей и земляков жительница кузбасской столицы выразила на просторах Сети. По словам горожанки, речь идет об участке тротуара у дома №81 на проспекте Ленина, где появилась глубокая яма, возле которой практически каждый день дети проезжают на велосипедах, рискуя свалиться вниз.

Судя по опубликованным фотографиям, на указанной территории рабочие вырыли яму, чтобы получить доступ к канализационным трубам. Правда огораживать опасный участок специалисты не стали. Стоит отметить, что обсуждаемая зона расположена неподалеку от цирка и торговых площадей, из-за чего улица имеет высокую проходимость, ежедневно по ней передвигаются десятки граждан.