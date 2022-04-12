ГИБДД запланировала массовые проверки на кемеровских дорогах

По данным ГИБДД, рейды по выявлению водителей-нарушителей пройдут в предстоящую среду, 13 апреля. Проверять будут соблюдения правил по перевозке детей-пассажиров.
– Согласно Правилам дорожного движения водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7-ми лет на заднем сидении, – напомнили автомобилистам в ведомстве.
Всем нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Причина проверок – безответственное отношение взрослых к безопасности детей в автотранспорте.
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