ГИБДД устроит массовые рейды на дорогах Кузбасса

0
Фото:  

Госавтоинспекция Кемеровской области будет выявлять нарушителей на протяжении двух дней.

Согласно официальной информации, 21 и 23 мая в городах и районах Кузбасса пройдут проверки автомобилистов на предмет управления транспортном в состоянии опьянения. При этом 21 мая они пройдут вечером, а 23 мая ‒ в утренние часы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Кузбассу.


Правоохранители рассказали, что проведение рейдов обусловлено тем, что ДТП с участием пьяных водителей участились. С начала 2022 года в регионе произошло уже 50 таких инцидентов, в которых погибли 12 человек и травмировались 68.


Госавтоинспекция региона напомнила, что для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права

управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.


Для рецидивистов, которые на момент задержания уже лишены прав, предусмотрена уголовная ответственность.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36486

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined