ГИБДД устроит массовые рейды на дорогах Кузбасса

Согласно официальной информации, 21 и 23 мая в городах и районах Кузбасса пройдут проверки автомобилистов на предмет управления транспортном в состоянии опьянения. При этом 21 мая они пройдут вечером, а 23 мая ‒ в утренние часы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Кузбассу.

Правоохранители рассказали, что проведение рейдов обусловлено тем, что ДТП с участием пьяных водителей участились. С начала 2022 года в регионе произошло уже 50 таких инцидентов, в которых погибли 12 человек и травмировались 68.

Госавтоинспекция региона напомнила, что для водителей, находящихся в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права

управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Для рецидивистов, которые на момент задержания уже лишены прав, предусмотрена уголовная ответственность.