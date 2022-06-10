О массовых проверках автолюбителей журналисту AVOKADO сообщили в кемеровской ГИБДД. Отмечается, что новый рейд приурочен к Единому дню безопасности и проходит сегодня на дорогах города.

Работа стражей закона нацелена на недопущение ДТП с участием детей и подростков. Полицейские хотят пресечь:

нарушений правил перевозки детей-пассажиров;

непредоставления преимущества в движении пешеходам;

нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;

нарушений правил проезда перекрестков;

фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Начальник кемеровской ОГИБДД Алексей Зайцев призвал владельцев транспортных средств и пешеходов не пренебрегать ПДД, поскольку их соблюдение – это "ваша прямая обязанность, которая дает гарантию безопасности не только вам, но и другим участникам дорожного движения"