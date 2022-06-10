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ГИБДД устроила "охоту" за нарушителями в Кемерове

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В кузбасской столице сегодня в пятницу, 10 июня, проходит рейд, в ходе которого местные инспекторы намерены выявить на дорогах нарушителей.

О массовых проверках автолюбителей журналисту AVOKADO сообщили в кемеровской ГИБДД. Отмечается, что новый рейд приурочен к Единому дню безопасности и проходит сегодня на дорогах города.


Работа стражей закона нацелена на недопущение ДТП с участием детей и подростков. Полицейские хотят пресечь:

  • нарушений правил перевозки детей-пассажиров;
  • непредоставления преимущества в движении пешеходам;
  • нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;
  • нарушений правил проезда перекрестков;
  • фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.

Начальник кемеровской ОГИБДД Алексей Зайцев призвал владельцев транспортных средств и пешеходов не пренебрегать ПДД, поскольку их соблюдение это "ваша прямая обязанность, которая дает гарантию безопасности не только вам, но и другим участникам дорожного движения"

Да!
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