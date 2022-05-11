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ГИБДД усилит контроль за кемеровскими пешеходами

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На протяжении текущей недели сотрудники ГИБДД будут пристально следить за пешеходами на территории столицы Кузбасса из-за высокого числа ДТП с их участием.

Сегодня в среду, 11 мая, в городе Кемерово стартовали оперативно-профилактические мероприятия "Водитель-пешеход", в рамках которых стражи закона до 15 мая будут пристально следить за пешеходами и водителями, чтобы те не нарушали ПДД и не провоцировали аварии.

В ведомстве указали, что с начала 2022 года в областном центре по причине нарушения правил проезда пешеходных переходов произошло 48 ДТП, в которых пострадали 48 человек, а один погиб.


К слову, специалисты напомнили и о штрафах, которые грозят нарушителям порядка на дорогах. Так, за непредоставление преимущества пешеходам, велосипедистам или иным участникам движения автомобилисты заплатят от 1,5 до 2,5 тысяч рублей по ст. 12.18 КРФобАП, а пешим нарушителям придется отдать 500 рублей.

Да!
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