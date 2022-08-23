ГИБДД усилила контроль на дорогах Новокузнецка из-за участившихся ДТП

По данным ГИБДД Новокузнецка, в последнее время на территории южной столицы региона зарегистрирован рост числа ДТП. Чаще всего автоаварии происходят из-за нарушения правил проезда пешеходных переходов, а также из-за того, что горожане переходят дорогу в неположенном месте или на "красный".

В связи с этим с 22 по 28 августа текущего года правоохранители усиливают контроль над дорожным движением, особенно в местах, где наиболее часто случаются дорожные происшествия. Инспекторы организуют дополнительные рейды и проведут беседы в автотранспортных предприятиях. При этом пристальное внимание полицейских будет привлечено и к пешеходам.

За нарушение обозначенных правил предусмотрена ответственность в виде штрафа: от 1500 до 2500 рублей для водителей и 500 рублей для пешеходов.