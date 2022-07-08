ГИБДД усилила контроль на дорогах Новокузнецка

Сегодня, 8 июля, на территории Новокузнецка будет усилена работа ГИБДД, количество экипажей полиции возрастет. Правоохранители займутся выявлением нарушений правил, которые чаще всего в городе приводят к ДТП: выезд на "встречку", игнорирование сигналов светофора, непредоставление преимущества пешеходам.

– При работе особое внимание будет уделено водителям мототехники и тем, кто управляет автомобилями, тонированными не по ГОСТу, – отметили в пресс-службе новокузнецкой ГИБДД.

Также правоохранители напомнили, что и пешеходы должны соблюдать требования ПДД. Переходить дорогу следует только в установленных для этого местах, а также спешиваться с велосипеда, самоката или роликов перед переходом.