ГИБДД сообщила подробности аварии с шестью пострадавшими в Кемерове

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Накануне на одном из перекрестком в кузбасской столице произошла авария, в результате которой несколько человек получили травмы. Подробности инцидента журналисту AVOKADO сообщили в кемеровской ГИБДД.

Как стало известно, ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского в Кемерове. По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia - 27-летняя девушка - двигался со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев. При повороте налево на зеленый сигнал светофора она не предоставила преимущество встречному авто марки LADA, в результате чего произошло столкновение. После удара отечественную машину отбросило на тротуар.


В ГИБДД сообщили, что травмы различной степени тяжести получили шесть человек: 19-летний водитель LADA и две его пассажирки в возрасте 6 и 18 лет, 53-летняя женщина из автомобиля Kia, а также 17-летняя девушка и 18-летний юноша, которые в момент аварии находились на тротуаре. Все пострадавшие с места ДТП были госпитализированы.

Водитель Kia травм не получила. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.


Кемеровская ГИБДД напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения для сохранения жизни и здоровья своих близких и окружающих людей. Водителям и пешеходом следует сохранять бдительность и оставаться внимательными.

Фото: Инцидент Кемерово

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