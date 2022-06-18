+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

ГИБДД сообщила о проведении массовых рейдов в Кемерове

0
Фото:  

Правоохранители рассказали о мероприятиях по выявлению нарушителей в кузбасской столице.

На территории Кемерова проводятся профилактические рейды, целями которых, среди прочего, является контроль за соблюдением водителями правил обгона, выявление случаев выезда на полосу встречного движения и снижение количества автоаварий.

– Наряды ДПС патрулируют места совершения ДТП, произошедших по причине нарушений водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспортных средств, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции кузбасской столицы.

По официальным данным, в текущем году из-за нарушений правил обгона и выезда на "встречку" произошло четыре ДТП в которых погибли три человека и семь получили травмы.


Правоохранители напомнили, что выезд на полосу встречного движения может повлечь за собой наказание в виде штрафа от 1 000 до 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. За "рецидив" автомобилист может лишиться права управления транспортом на срок до одного года или получить штраф в 5 000 рублей, если нарушение было зафиксировано камерами.


Движение по односторонней дороге во встречном направлении влечет за собой штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода. За повторное правонарушение водитель рискует остаться без прав на год.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37313

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined