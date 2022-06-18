ГИБДД сообщила о проведении массовых рейдов в Кемерове

На территории Кемерова проводятся профилактические рейды, целями которых, среди прочего, является контроль за соблюдением водителями правил обгона, выявление случаев выезда на полосу встречного движения и снижение количества автоаварий.

– Наряды ДПС патрулируют места совершения ДТП, произошедших по причине нарушений водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения транспортных средств, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции кузбасской столицы.

По официальным данным, в текущем году из-за нарушений правил обгона и выезда на "встречку" произошло четыре ДТП в которых погибли три человека и семь получили травмы.

Правоохранители напомнили, что выезд на полосу встречного движения может повлечь за собой наказание в виде штрафа от 1 000 до 5 000 рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. За "рецидив" автомобилист может лишиться права управления транспортом на срок до одного года или получить штраф в 5 000 рублей, если нарушение было зафиксировано камерами.

Движение по односторонней дороге во встречном направлении влечет за собой штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок до полугода. За повторное правонарушение водитель рискует остаться без прав на год.