ГИБДД сообщила о новых масштабных проверках кемеровских автолюбителей

В предстоящую пятницу, 5 августа, в столице Кузбасса состоятся рейды для выявления водителей-нарушителей, которые на городских дорогах допускают следующие нарушения:
- не соблюдение правил перевозки детей-пассажиров;
- непредоставления преимущества в движении пешеходам;
- не соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств;
- не соблюдение правил проезда перекрестков;
- выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;
- фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.
В ГИБДД журналисту AVOKADO указали, что проверки пройдут в рамках Единого дня безопасности. Кроме того, врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев призывает жителей и гостей областного центра уделить особое внимание детям на дорогах. Так, водителям следует заранее снижать скорость движения при проезде мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях.
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