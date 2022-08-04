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ГИБДД сообщила о новых масштабных проверках кемеровских автолюбителей

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Масштабные проверки на дорогах пройдут в Кемерове завтра в пятницу. Известно, что инспекторы ДПС будут проверять автомобилистов на целый список серьезных нарушений.

В предстоящую пятницу, 5 августа, в столице Кузбасса состоятся рейды для выявления водителей-нарушителей, которые на городских дорогах допускают следующие нарушения:


- не соблюдение правил перевозки детей-пассажиров;

- непредоставления преимущества в движении пешеходам;

- не соблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств;

- не соблюдение правил проезда перекрестков;

- выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

- фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии.


В ГИБДД журналисту AVOKADO указали, что проверки пройдут в рамках Единого дня безопасности. Кроме того, врио начальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев призывает жителей и гостей областного центра уделить особое внимание детям на дорогах. Так, водителям следует заранее снижать скорость движения при проезде мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и при движении в дворовых территориях.

Да!
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