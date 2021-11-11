ГИБДД сообщила о новых масштабных проверках кемеровских автолюбителей

Проведение профилактических мероприятий на автодорогах кузбасской столицы запланировано на предстоящую пятницу, 12 ноября, сообщили в Госавтоинспекции.
– <...> дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, – сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД инициируют проверки в разных районах Кемерова. Владельцев проконтролируют на соблюдение правил перевозки детей. Наказание за правонарушение требований предусматривает штраф в размере 3 000 рублей.
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