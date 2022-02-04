ГИБДД разыскивает очевидцев аварии со скрывшимся нарушителем в Кемерове

По данным стражей закона, авария произошла 1 января в 22:05 в районе улицы Алтайская неподалеку от строения №14. Отмечается, что неизвестный автомобилист на неустановленном транспорте врезался в машину MAZDA.

В ОГИБДД Кемерова попросили откликнуться тех, кто владеет информацией об указанном происшествии. В случае, если вы можете сообщить полезную для полиции информацию, то звоните по телефонам: 718-771, 8-923-483-12-27 или по номеру дежурной части 52-29-65, 52-25-44, либо 391-776.