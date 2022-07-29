ГИБДД рассказала подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

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Стали известны детали столкновения двух иномарок на кузбасской автодороге: один из водителей от полученных травм скончался на месте.

По данным ГИБДД Кузбасса, сегодня в пятницу, 29 июля, в 10:00 на 2 км автодороги Кемерово-Анжеро-Судженск иномарка "Тойота Корола", за рулем которой находился 43-летний водитель, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "Митсубиши Аутлендер" под управлением 68-летнего мужчины. Последствия контакта двух авто оказались ужасающими: "японец" превратился в металлолом.

В результате ДТП водитель "Тойота Королла " от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель "Митсубиши Аутлендер" не пострадал, – прокомментировали AVOKADO стражи закона.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о неукоснительном соблюдении ПДД РФ, в том числе правил расположения транспорта на проезжей части. Отмечается, что за "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречннго разъезда или обгона" предусмотрено наказание в виде штрафа от 1500 до 5000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 месяцев до 1 года.

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