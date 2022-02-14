ГИБДД рассказала подробности серьезного ДТП с автобусом в Кемерове

Тройное ДТП с пассажирским автобусом ЛиАЗ произошло сегодня днем, 14 февраля, около 11:40 на улице Тухачевского в районе строения №58 в городе Кемерово.

– Предварительно установлено, что автомобиль марки Toyota Land Cruiser совершил столкновение с автомобилем Toyota Corona, который отбросило на автобус ЛиАЗ, осуществлявший посадку-высадку пассажиров на остановке, – уточнили AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Детали произошедшего уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пассажирский автобус попал в тройное ДТП на кемеровской трассе.