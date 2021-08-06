ГИБДД рассказала о порядке действий в случае утери или обнаружения госномеров машин после ливня в Кемерове

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Жители кузбасской столицы массово начали сообщать в соцсетях о том, что потеряли свой или нашли чужой регистрационный знак автомобиля после накрывшей город стихии. Правоохранители рассказали, что делать в таких случаях.

Согласно информации региональной Госавтоинспеции, кузбассовцам в любом случае нужно обратиться с проблемой к стражам порядка.

— В случае обнаружения пластин государственных регистрационных знаков граждане могут обратиться в ГИБДД и сообщить о месте находки либо передать госномер ближайшему экипажу ДПС, — рассказали в ГИБДД Кузбасса.

То же касается и водителей, которые остались без госномеров из-за ливня: они могут обратиться в ГИБДД и уточнить, не был ли найден номер. Если знак не нашли, то нужно заказать дубликат утерянного знака в имеющей соответствующее разрешение фирме.


В ведомстве напомнили кузбассовцам, что вождение без регистрационных знаков грозит штрафом в 5 тыс. рублей либо лишением прав до трех месяцев, поездки с чужими номерами также обернутся штрафами или лишением прав до полугода.

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