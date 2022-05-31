ГИБДД рассказала о наказании для кемеровского лихача-тракториста

Посмотрев видео с лихачом на тракторе, кемеровские стражи закона пришли к выводу, что водитель допустил нарушение ПДД, за которое предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

– Выезд в нарушение п. 9.2 ПДД, п. 1.3 ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при выполнении обгона на дороге с двусторонним движением, имеющей четыре полосы, с пересечением дорожной разметки 1.3,которую пересекать запрещено, – заключила сотрудница ГИБДД.

Сейчас по данному факту организована проверка, в скором времени личность автолюбителя будет установлена.

Таким образом, за выезд на полосу встречного движения при обгоне, а также пересечение двойной сплошной линии мужчина может лишиться прав на управление транспортом на срок от четырех до шести месяцев или получить штраф в размере 5 000 рублей.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что лихач на тракторе разозлил кемеровских автомобилистов.