ГИБДД рассказала о наказании для кемеровского автохама на спорткаре

По данным кемеровских стражей закона, за парковку на тротуаре владелец желтого спорткара может быть привлечен к административной ответственности и получить штраф в размере 1 000 рублей.

В ведомстве напомнили, что заявить на "королей парковки" можно на сайте закон-Кузбасс.ru, после чего к проверке информации приступит мобильный патруль.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы оказались возмущены автомобилистом, который грубо нарушил правила парковки, причем сделал он это в самом центре города.