ГИБДД рассказала новые подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

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Автолюбители сообщили об аварии с участием легковушки и большегруза на кузбасской трассе. По данным правоохранителей, погиб один человек.

Сигнал о ДТП на 18 километре автодороги "Кемерово - Анжеро-Судженск" поступил в ГИБДД в минувшее воскресенье, 17 июля, в 9:10 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель иномарки "Фольксваген Поло" при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем "Скания".


В результате аварии 27-летний водитель "Фольксвагена" получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи, а вот 32-летний водитель "Скании" не пострадал.


Сейчас стражи закона устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

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