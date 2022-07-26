ГИБДД раскрыла подробности смертельного ДТП в Кузбассе

Вчера в понедельник, 25 июля, в 19:30 в Березовском на улице Николая Кузнецова иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом. В результате аварии погиб водитель Mazda, а его 26-летняя пассажирка попала в больницу с различными травмами.

– Предварительно, 25-летний водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и совершил столкновение с ВАЗ-2101 под управлением 43-летнего мужчины, – уточнили AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Судя по видеозаписи из социальных сетей, после лобового столкновения машина перевернулась и улетела на обочину.