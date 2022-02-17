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ГИБДД раскрыла подробности смертельного ДТП на въезде в Кемерово

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Сотрудники Госавтоинспекции обозначили детали массовой автоаварии, произошедшей близ столицы Кузбасса.

Согласно данным правоохранителей, ДТП произошло 17 февраля около 06:30 на 298 километре трассы Р255 "Сибирь" на территории Кемеровского муниципального округа.


Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАЗ с полуприцепом. Легковой автомобиль отбросило на "Газель", а затем на иномарку Mitsubishi Outlander, которые ехали в попутном с грузовиком направлении. Спустя несколько минут в участвовавшую в аварии "Газель" врезался Daewoo Matiz.


В результате аварии скончались водитель и два пассажира ВАЗ, а также водитель Daewoo Matiz, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Водитель и пассажир "Газели", а также пассажир Daewoo Matiz получили травмы разной степени тяжести.


Сейчас правоохранители продолжают работу на месте происшествия. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.


Ранее медики рассказали корреспонденту AVOKADO о погибших и пострадавших в серьезной аварии на въезде в Кемерово. Кадры с места ДТП появились в Сети.


Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.


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