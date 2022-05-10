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ГИБДД раскрыла подробности ДТП с загоревшимся "перевертышем" в Кемерове

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В столице Кузбасса произошла авария с перевернутым автомобилем, который после опрокидывания воспламенился. В городской ГИБДД интернет-журналу AVOKADO рассказали, что известно о произошедшем на данный момент.

По данным правоохранителей, в аварии в кемеровской Кедровке никто не пострадал, однако причинен материальный ущерб. Известно, что автомобиль перевернулся в минувший понедельник, 9 мая, в районе 19:41 по местному времени, после опрокидывания его охватило пламя.

– Водитель, мужчина, 45 лет, управляя автомобилем марки Hyundai при возникновении опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, вследствие чего совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием, – сообщили AVOKADO в городской ГИБДД.

При этом от медосвидетельствования на опьянение автолюбитель наотрез отказался, таким образом, он признал себя находящимися в таком состоянии. На него составили протокол по ч. 2 ст. 12.26. Теперь лихачу грозит арест до 15 суток или штраф в размере 30 000 рублей.

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