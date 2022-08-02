ГИБДД раскрыла подробности ДТП с подростком на мопеде в Белове

На видео видно, что автомобиль сбил мопед в районе перекрестка у пешеходного перехода. От удара с красной легковушкой водитель и пассажир двухколесного транспорта подлетели, а после ударились о землю.

В УГИБДД по Кузбассу, журналисту AVOKADO уточнили, что авария произошла накануне в 15:30 на улице Советская, 36 в городе Белово. Предварительно, 17-летний парень за рулем мотоцикла при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству, что двигалось по главной дороге.

В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Отмечается, что права управления мопедом подросток не имел.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мопед попал под колеса легковушки на перекрестке в Белове.