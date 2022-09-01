ГИБДД раскрыла подробности ДТП с мотоциклистом в Новокузнецке

Накануне, 31 августа, новокузнечане сообщили о ДТП с участием мотоциклиста. Чтобы выяснить подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в ГИБДД Новокузнецка.

Правоохранители рассказали, что дорожный инцидент произошел у дома №13 по улице Гончарова. По предварительным данным, автомобиль Hyundai двигался по улице Даурской и, въезжая на перекресток с улицей Гончарова, не уступил дорогу мотоциклу BMW, который двигался в направлении улицы Балтийской. Мототранспорт столкнулся сначала с иномаркой, а затем врезался в Lada Vesta. В результате ДТП пострадал мотоциклист.

Ранее очевидцы поделились кадрами с места столкновения. Медики рассказали корреспонденту AVOKADO о состоянии пострадавшего водителя мотоцикла.

Госавтоинспекция Новокузнецка напоминает, что на пересечении неравнозначных дорог водитель, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить транспортным средствам на главной дороге.