ГИБДД раскрыла подробности ДТП на кемеровском проспекте

По данным кемеровских стражей закона, ДТП с участием отечественного ВАЗ-2110 и иномарки Ford Focus произошло сегодня днем на проспекте Шахтеров в кузбасской столице. В ведомстве указали, что в ДТП никто не пострадал.

– Водители сами составили схему и прибыли в дежурную группу, – сказали в кемеровской ГИБДД.

Причинен материальный ущерб. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что попавшие в ДТП легковушки затруднили проезд по кемеровскому проспекту.