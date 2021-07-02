Сегодня утром на развязке улиц Красноармейская и Шатурская произошло ДТП. По предварительным данным, до аварии водитель грузовика "ГАЗ" двигался по улице Красноармейской со стороны улицы Грузовой. Автомобилист намеревался совершить поворот налево в сторону улицы Шатурской, однако, как отметили в ГИБДД, не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Honda.

В результате травмы получила 30-летняя женщины, которая находилась за рулем легковушки. С места аварии она была госпитализирована, однако в итоге ей назначено амбулаторное лечение. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать точные обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала фотографии с места ДТП.