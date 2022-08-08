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ГИБДД раскрыла детали тройного ДТП на Пионерском бульваре в Кемерове

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Фото:  

Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO о том, как произошла автоавария в центре кузбасской столицы.

Согласно официальным данным, сегодня, 8 августа, в районе дома №14 по бульвару Пионерскому в Кемерове случилось ДТП. Как сообщили журналисту AVOKADO в городской ГИБДД, инцидент произошел в 08:40.


Водитель автомобиля Renault при выезде со двора не убедился в безопасности маневра. Из-за этого он столкнулся с иномаркой Hyundai, которая двигалась со стороны проспекта Октябрьского. От удара Renault отбросило на автомобиль Nissan. Предварительно, пострадавших нет, причинен материальный ущерб, отметили правоохранители.


Ранее кемеровчане поделились снимком, сделанным на месте столкновения.

Да!
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