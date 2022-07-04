ГИБДД раскрыла детали ДТП с упавшим столбом в Новокузнецке

В социальных сетях появилась информация о том, что в Новокузнецке на автомобиль упал фонарный столб. Очевидцы поделились кадрами с места инцидента. Журналист AVOKADO обратился за комментарием по данному происшествию в УГИБДД Кузбасса.

Правоохранители рассказали, что инцидент произошел 2 июля в районе здания №1 по улице Народной. Водитель Nissan Skyline, 36-летняя женщина, двигалась в сторону улицы Ленина. Предварительно, во время перестроения автомобилистка не уступила дорогу попутному автомобилю Lada Vesta, в результате чего произошло столкновение. Иномарку отбросило на встречную полосу, она наехала на ограждение и опору освещения. После этого столб и упал на Lada, отметили правоохранители в разговоре с корреспондентом AVOKADO.

В результате инцидента пострадала водитель Nissan. Ей было назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления движения.