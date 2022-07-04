ГИБДД раскрыла детали ДТП с упавшим столбом в Новокузнецке

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Правоохранители рассказали об автоаварии, в результате которой опора уличного освещения рухнула на машину в южной столице Кузбасса.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Новокузнецке на автомобиль упал фонарный столб. Очевидцы поделились кадрами с места инцидента. Журналист AVOKADO обратился за комментарием по данному происшествию в УГИБДД Кузбасса.


Правоохранители рассказали, что инцидент произошел 2 июля в районе здания №1 по улице Народной. Водитель Nissan Skyline, 36-летняя женщина, двигалась в сторону улицы Ленина. Предварительно, во время перестроения автомобилистка не уступила дорогу попутному автомобилю Lada Vesta, в результате чего произошло столкновение. Иномарку отбросило на встречную полосу, она наехала на ограждение и опору освещения. После этого столб и упал на Lada, отметили правоохранители в разговоре с корреспондентом AVOKADO.


В результате инцидента пострадала водитель Nissan. Ей было назначено амбулаторное лечение.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся попутно без изменения направления движения.

Да!
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