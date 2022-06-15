ГИБДД раскрыла детали ДТП с тремя иномарками в Новокузнецке

О происшествии сообщили в социальных сетях Новокузнечане, поделившись видео, на котором запечатлены поврежденные в результате столкновения автомобили. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить детали произошедшего.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 16:15 на улице Кирова. Предварительно, водитель Toyota Vitz двигался в направлении улицы Тольятти и при повороте налево не уступил дорогу встречной машине Mitsubishi Lancer. От удара Mitsubishi вылетела на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем Toyota Ractis.

В результате инцидента был травмирован 22-летний водитель Mitsubishi Lancer. Кроме того, 21-летний водитель Toyota Ractis попал в больницу. Водитель Toyota Vitz, 43-летний мужчина, не пострадал.

Ранее жители Новокузнецка разместили в Сети кадры с места происшествия.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД.