ГИБДД раскрыла детали ДТП с тремя иномарками в Новокузнецке

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Автоавария с несколькими автомобилями произошла в южной столице Кузбасса. Журналист AVOKADO узнал подробности инцидента.

О происшествии сообщили в социальных сетях Новокузнечане, поделившись видео, на котором запечатлены поврежденные в результате столкновения автомобили. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить детали произошедшего.


По информации правоохранителей, инцидент произошел около 16:15 на улице Кирова. Предварительно, водитель Toyota Vitz двигался в направлении улицы Тольятти и при повороте налево не уступил дорогу встречной машине Mitsubishi Lancer. От удара Mitsubishi вылетела на встречную полосу и там столкнулась с автомобилем Toyota Ractis.


В результате инцидента был травмирован 22-летний водитель Mitsubishi Lancer. Кроме того, 21-летний водитель Toyota Ractis попал в больницу. Водитель Toyota Vitz, 43-летний мужчина, не пострадал.


Ранее жители Новокузнецка разместили в Сети кадры с места происшествия.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о автомобилистам о необходимости соблюдения ПДД.

Да!
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