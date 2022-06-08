ГИБДД раскрыла детали ДТП с мотоциклистами в Кемерове

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Правоохранители рассказали об автоаварии, произошедшей в Центральном районе кузбасской столицы.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Ленина и Пионерского бульвара в Кемерове накануне, 7 июня, в 22:15. Женщина 2000 года рождения, управляя Daewoo Matiz, двигалась по проспекту в сторону улицы Соборной. Выполняя поворот налево по зеленому сигналу светофора, она не предоставила преимущество встречному транспорту. В результате этого произошло столкновение с мотоциклами: Honda под управлением мужчины 1993 года рождения и Suzuki под управлением мужчины 1990 года рождения. Кроме того, водитель "Сузуки" перевозил пассажирку 1990 года рождения.


Все участники происшествия были доставлены в больницу. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются правоохранителями, сообщают в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.


Напомним, что ранее кемеровчане выложили в Сеть кадры с места происшествия. Журналист AVOKADO выяснил, в каком состоянии были госпитализированы пострадавшие.

Видео: Telegram / Регион-42 Кузбасс (Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий)

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