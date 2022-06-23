ГИБДД раскрыла детали ДТП с груженной помидорами фурой в Кузбассе

Согласно официальной информации, грузовой автомобиль, перевозивший томаты, попал в ДТП сегодня, 23 июня, в Кемеровском районе. По предварительной информации, которой сотрудники УГИБДД по Кузбассу поделились с журналистом AVOKADO, водитель выехал на встречную полосу вблизи зоны проведения дорожных работ. Транспортное средство "зацепилось" за обочину и опрокинулось.

Предварительно, в ДТП был причинен только материальный ущерб. На момент написания данной новости длинномер уже поднят, а затор устранен. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее очевидцы поделились кадрами с места событий.