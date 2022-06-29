ГИБДД проведет массовые рейды в одном из районов Кемерова

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Госавтоинспекция предупредила о мероприятиях по выявлению нарушителей в кузбасской столице.

Согласно информации правоохранителей, с 30 июня по 1 июля 2022 года в Ленинском районе Кемерова пройдут рейды. Полицейские будут выявлять автомобилистов, которые пренебрегли правилами остановки или стоянки. Также в поле зрения попадут водители, которые допустили движение по тротуару.


Госавтоинспекция кузбасской столицы отметила, что неправильно припаркованный транспорт может создать помехи в движении водителям и пешеходам. За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрен административный штраф.


Пренебрегшие ПДД водители могут лишиться от 500 до 5 000 рублей в зависимости от совершенного нарушения.

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