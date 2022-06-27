ГИБДД прокомментировала жесткое ДТП с иномаркой и фурой в Кемерове

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Появились подробности дорожного инцидента, в результате которого иномарка столкнулась с фурой и улетела с дороги.

По данным кемеровской ГИБДД, сигнал об аварии у дома №262 по улице Нахимова поступил в 15:50 25 июня. Как оказалось, 59-летний водитель Chevrolet Niva двигался по 2-му переулку Жданова со стороны ул. Антипова в направлении ул. Нахимова и при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество фуре Renault Premium, ехавшей со стороны ул. Ракетянского.


Как итог: произошло мощное столкновения транспортных средств, в результате которого японская иномарка улетела с дороги в кювет, где опрокинулась.

Все живы. Водитель Chevrolet Niva на амбулаторном лечении, уточнили AVOKADO в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка улетела в кювет после столкновения с фурой в городе Кемерово.

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