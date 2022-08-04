ГИБДД прокомментировала столкновение автоцистерны с иномаркой в Кемерове

По информации кемеровской ГИБДД, авария с участием авто Hyundai и автоцистерны Scania произошла вчера в 17:10 на ул. Терешковой, 7 около корпуса № 2. Предварительно, 55-летний водитель крупногабаритного транспорта при перестроении не уступил дорогу иномарке, которая двигалась в попутном направлении, что и привело к столкновению. За рулем белого кроссовера находилась 43-летняя дама.

Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб. Собеседница добавила, что автовладельцы сами прибыли в дежурную группу для оформления ДТП.