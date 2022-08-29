ГИБДД прокомментировала одиночное ДТП с женщиной без прав

По информации стражей закона, ДТП, в результате которого легковушка влетела в опору ЛЭП, произошло на подъезде к кемеровской деревне Денисово 26 августа в 23:20.

Водитель ЗАЗ двигалась со скоростью, которая не превышала установленного ограничения, однако все-таки оказалась небезопасной: 34-летняя женщина не справилась с рулевым управлением и совершила съезд с дороги, где после влетела в ЛЭП.

В результате она получила различные травмы. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение. К слову, страи закона составили на нее два материала: за несоблюдение требований ОСАГО, а также она села за руль машины без прав на управление транспортным средством.