+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

ГИБДД прокомментировала одиночное ДТП с женщиной без прав

0
Фото:  

На минувших выходных в Кузбассе произошло одиночное ДТП, в результате которого пострадала сама виновница аварии. Как оказалось, у нее не было прав.

По информации стражей закона, ДТП, в результате которого легковушка влетела в опору ЛЭП, произошло на подъезде к кемеровской деревне Денисово 26 августа в 23:20.


Водитель ЗАЗ двигалась со скоростью, которая не превышала установленного ограничения, однако все-таки оказалась небезопасной: 34-летняя женщина не справилась с рулевым управлением и совершила съезд с дороги, где после влетела в ЛЭП.


В результате она получила различные травмы. Медики назначили пострадавшей амбулаторное лечение. К слову, страи закона составили на нее два материала: за несоблюдение требований ОСАГО, а также она села за руль машины без прав на управление транспортным средством.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39518

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined