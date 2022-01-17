ГИБДД прокомментировала наезд такси на светофор возле кемеровского Парка Ангелов

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Появились подробности ДТП с такси на "зебре" в кузбасской столице. Судя по кадрам, автомобиль влетел в опору светофора.

В понедельник, 17 января, в дневное время в Кемерове на пересечении проспекта Ленина и улицы 50 лет Октября автомобиль такси "Лада Гранта" влетел в столб с регулировщиком.

– Водитель "Лада Гранта" двигался по пр. Ленина со стороны ул. Дзержинского, и при повороте налево на ул. 50 лет Октября по зеленому сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении автобусу марки "Лиаз", – рассказали в ГИБДД Кемерова.

По предварительным данным, в результате ДТП никто из участников не пострадал. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Судя по опубликованным в Сети кадрам, серьезные повреждения достались машине такси: от удара смялся бампер, отлетело боковое зеркало. Второй участник аварии на фотографии не запечатлен.

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