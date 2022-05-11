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ГИБДД прокомментировала наезд машины на женщину в центре Кемерова

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В столице Кузбасса на проезжей части под колеса автомобиля попал человек, о чем местные жители рассказали в социальных сетях. Стражи закона поспешили раскрыть подробности инцидента.

В Сети интернет-пользователи в минувший вторник, 10 мая, распространили информацию, что в центре города Кемерово произошел инцидент с пешеходом. Судя по фотографиям, на проезжей части лежит человек, а рядом с ним стоит карета медиков и люди.

Около "Досок", указал автор поста.

За подробностями о произошедшем журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где сообщили, что подобное ДТП было зафиксировано в 16:12 на улице Кирова у дома №26, но не вчера, а еще в понедельник, 9 мая. По данным ведомства, неустановленный водитель совершил наезд на 32-летнюю женщину, а после скрылся. В результате инцидента горожанка не пострадала.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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