ГИБДД прокомментировала наезд машины на девочку в Новокузнецке

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Появился официальный комментарий стражей порядка о происшествии со школьницей на пешеходном переходе в Новокузнецке.

Наезд автомобиля на 12-летнюю девочку в Новокузнецке на улице Тольятти произошел во вторник, 22 февраля, около 16:30 по местному времени. Установлено, что в момент аварии ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– По характеру травм девочке было назначено амбулаторное лечение. Водитель в момент ДТП был трезв, – сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Стражи порядка устанавливают все детали инцидента.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Новокузнецке под колесами автомобиля оказалась несовершеннолетняя девочка, которая переходила дорогу по "зебре". Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

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