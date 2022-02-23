ГИБДД прокомментировала наезд машины на девочку в Новокузнецке

Наезд автомобиля на 12-летнюю девочку в Новокузнецке на улице Тольятти произошел во вторник, 22 февраля, около 16:30 по местному времени. Установлено, что в момент аварии ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– По характеру травм девочке было назначено амбулаторное лечение. Водитель в момент ДТП был трезв, – сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Стражи порядка устанавливают все детали инцидента.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Новокузнецке под колесами автомобиля оказалась несовершеннолетняя девочка, которая переходила дорогу по "зебре". Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.