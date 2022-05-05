ГИБДД прокомментировала массовое ДТП с грузовиком в центре Кемерова

В Сети жители столицы Кузбасса поделились кадрами с места массового ДТП, которое произошло в центре. Судя по фотографиям, участниками столкновения по меньшей мере стали три автомобиля. На место происшествия выезжали спасатели и машина реанимации.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что сигнал об аварии на улицы Терешковой у дома №26 поступил в ведомство еще вчера в среду, 4 мая, в 17:02 по местному времени.

– Водитель управляя УАЗ двигался со стороны ул Гагарина в направлении проспекта Ленина. Предварительно, при перестроении он не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с попутным Hyundai Creta. В результате столкновения УАЗ отбросило на Volvo с полуприцепом, – сообщили в Госавтоинспкции.

В результате столкновения машин травмы получила 32-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сиденье в УАЗ, она была доставлена в больницу и сейчас находится на амбулаторном лечении.