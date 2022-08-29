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ГИБДД прокомментировала лобовое ДТП с иномаркой и "КамАЗом" в Белове

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Появились подробности дорожного инцидента, в результате которого иномарка залетела под грузовик в городе Белово. По данным стражей закона, автоледи села за руль легковушки без прав.

ДТП с Mitsubishi Lancer и "КамАЗом" в Белове произошло в субботу, 27 августа, в 22:10, на переулке Почтовый в районе дома №55.

– Предварительно, водитель иномарки 1981 года рождения двигалась по главной дороге и на перекрестке выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со стоящим авто "КамАЗ", – уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб. Кроме того, выяснилось, что женщина не имела прав на управление транспортным средством, от прохождения освидетельствования на опьянение она также отказалась. Кроме того, автоледи во время поездки не пристегнула ремень безопасности, не имела полиса ОСАГО, а машина эксплуатировалась без регистрации.

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