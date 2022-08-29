ДТП с Mitsubishi Lancer и "КамАЗом" в Белове произошло в субботу, 27 августа, в 22:10, на переулке Почтовый в районе дома №55.

– Предварительно, водитель иномарки 1981 года рождения двигалась по главной дороге и на перекрестке выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со стоящим авто "КамАЗ", – уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб. Кроме того, выяснилось, что женщина не имела прав на управление транспортным средством, от прохождения освидетельствования на опьянение она также отказалась. Кроме того, автоледи во время поездки не пристегнула ремень безопасности, не имела полиса ОСАГО, а машина эксплуатировалась без регистрации.