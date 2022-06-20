ГИБДД прокомментировала ДТП с залетевшей под грузовик иномаркой в Кемерове

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Стражи порядка поделились подробностями аварии, что произошла на днях в кузбасской столице.

В минувшее воскресенье, 19 июня, в 14:00 на 307 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" водитель Kia Rio двигался со стороны город Кемерово и, предварительно, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, из-за чего столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом, водитель которого резко остановился на запрещающий сигнал.

Одноразовая помощь медиков потребовалась 13-летней девочке, которая находилась на пассажирском сидении иномарки, – уточнили AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Автомобилям причинен материальный ущерб. Сейчас проводится административное расследование.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в столице Кузбасса произошло серьезное ДТП с участием иномарки и грузовика. Очевидцы опубликовали видео с места аварии.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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