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ГИБДД прокомментировала ДТП с перевернутой иномаркой в Кемерове

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Появились подробности дорожного инцидента, в результате которого иномарка перевернулась на бок на кемеровской улице.

По данным полиции, в пятницу, 11 февраля, в 08.40 по местному времени на улице Рукавишникова около дома № 21 произошло ДТП, участниками которого стали две иномарки.


Установлено, что водитель Renault при попытке выехать с парковки не убедился в безопасности маневра, чем создал помеху двигавшемуся по дороге Toyota. Для избежания столкновения "японец" совершил наезд на снежный вал, в результате чего машину отбросило с последующим опрокидыванием.


Никто из участников не пострадал. Сейчас стражи закона проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

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