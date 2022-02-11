ГИБДД прокомментировала ДТП с перевернутой иномаркой в Кемерове

По данным полиции, в пятницу, 11 февраля, в 08.40 по местному времени на улице Рукавишникова около дома № 21 произошло ДТП, участниками которого стали две иномарки.

Установлено, что водитель Renault при попытке выехать с парковки не убедился в безопасности маневра, чем создал помеху двигавшемуся по дороге Toyota. Для избежания столкновения "японец" совершил наезд на снежный вал, в результате чего машину отбросило с последующим опрокидыванием.

Никто из участников не пострадал. Сейчас стражи закона проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской ГИБДД.