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ГИБДД призвала кемеровчан к соблюдению новых правил на одном из перекрестков

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Сотрудники Госавтоинспекции кузбасской столицы рассказали об изменении организации дорожного движения в Заводском районе.

Правоохранители напомнили, что правила проезда перекрестка проспекта Ленина и улицы Пролетарской в Кемерове изменились. На улице Пролетарской организовано двустороннее движение, при этом выехать на проспект можно только в правом направлении.

– Таким образом, проезд пересечения пр. Ленина – ул. Пролетарская в прямом направлении, либо с левым поворотом запрещен и будет нарушением требований, предписанных дорожными знаками, – говорится в официальном сообщении ОГИБДД Кемерова.

Автолюбителям, которым необходимо повернуть на улицу Дзержинского, рекомендовано использовать иные способы проезда:

  • с проспекта Ленина с левым поворотом на улицу Дзержинского;
  • повернув направо с Пролетарской на проспект Ленина и совершить разворот на пересечении проспекта Ленина с улицей 50 лет Октября.

Сотрудники Госавтоинспекции также напомнили кемеровчанам, что за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, налагается штраф в размере 500 рублей.

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