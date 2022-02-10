ГИБДД предупредила о новых правилах движения по шоссе в Новокузнецке

Накануне, 9 февраля, сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка рассказали о нововведениях на Ильинском шоссе, которые были разработаны и приняты совместно со специалистами Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

‒ Теперь при движении со стороны Новоильинского района в направлении Центрального на участке дороги между остановками "Томь" и "Набережная" введена дополнительная полоса для движения, установлен дорожный знак инд. 5.15.7 "Направление движения по полосам". В обратном направлении на указанном участке организовано движение по одной полосе, ‒ говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что данные изменения позволят увеличить пропускную способность шоссе и снизить количество заторов. Правоохранители призвали автолюбителей проявить внимательность при движении по данному участку и соблюдать требования дорожных знаков.