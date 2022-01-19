ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасных условиях на дорогах

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Сложные погодные условия настигнут Кемеровскую область уже в ближайшие дни. ГИБДД предупредила местных автомобилистах об опасности.

По данным стражей закона, завтра в четверг, 20 января, на территории шахтерского края ожидается гололедица, а местами улицы и дороги окутает плотный туман, который значительно снизит видимость.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о принятии дополнительных мер предосторожности водителями и пешеходами. Водителям следует двигаться с максимально низкой скоростью. Дистанция и боковой интервал,напротив, должны быть увеличены, уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что пешеходам следует убедиться в своей безопасности до того, как вступить на проезжую часть и переходить дорогу только по "зебре", на зеленый сигнал регулировщика.


В случае аварийных ситуаций за помощью к инспекторам можно обратиться по номеру: 8 (3842) 71-8-5-18

Да!
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