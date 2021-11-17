ГИБДД предупредила кузбассовцев об опасных условиях на дорогах

Так, ночью температура в Кузбассе опустится до – 9,-14ºС, а местами следует ожидать мороз до – 20ºС. Однако днем в городах региона станет немного "теплее" – 3,-8ºС. Скорость ветра в темное время суток составит 3-8 м/с, а вот в течении дня порывы ветра могут достигать 22 м/с.

В областном ГИБДД предупредили кузбассовцев о выпадении осадков в виде снега, местами возможны изморозь и метели, а также образование гололедицы на дорогах.

– Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования дорожных Правил, – говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать меры предосторожности и не предпринимать резких и опасных маневров. Пешеходам специалисты напомнили о важности пересекать проезжую часть только в специально отведенных для этого местах.